Tesla anuncia demissão de 3.400 funcionários, e ações caem 13%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Tesla informou nesta sexta (18) que cortará 3.400 empregos para conter custos, já que planeja aumentar a produção de versões mais baratas de seu sedã Model 3. As demissões representam 7% da força de trabalho.

Em um memorando, Elon Musk, presidente-executivo da empresa, disse que 2018 foi o ano "mais desafiador na história da Tesla".

"Eu quero ter certeza de que você conhece todos os fatos e números e entenda que a estrada à frente é muito difícil", disse Musk. "Não há outro caminho", acrescentou.

As ações despencaram e fecharam em queda de 13%.

A Tesla, que tem lutado para obter rentabilidade a longo prazo e manter uma forte pressão sobre as despesas, também disse que espera que o lucro do quarto trimestre seja menor do que no trimestre anterior.