Teste em rede social ajuda a escolher um cão para adoção

Ana Ehlert

Benji, Caramelo, Manilha ou Vina? Quem acompanha as notícias sobre o Centro de Referência para Animais em Risco (Crar) da Prefeitura de Curitiba já ouviu falar em alguns destes nomes. Os quatro são cães – castrados, vacinados e desverminados – resgatados pela Rede de Proteção Animal e à espera de adoção.

Para saber qual deles mais você poderia levar para casa é só fazer o teste Qual Cachorro Mais combina com Você da Prefeitura de Curitiba no Buzzfeed. O link também pode ser encontrado na página da Prefeitura de Curitiba no Facebook.

As perguntas são referentes a características, locais e personalidades curitibanas. Se não ficar satisfeito com o resultado, é só entrar em contato com a rede ou ir diretamente ao Crar para conhecer outros cães e gatos por lá.

Como adotar

Todos os animais resgatados são castrados, vacinados, desverminados e microchipados. No ato da adoção, eles recebem os dados dos novos responsáveis. Para adotar, é preciso ir até o Crar, na CIC, com documentos de identidade (RG e CPF) e comprovante de endereço e assinar um termo de adoção responsável.

O centro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30. Há plantão aos sábados e domingos, das 9h às 12h e das 14h às 16h30, com a presença de um veterinário da Rede de Proteção Animal para esclarecer dúvidas e orientar os interessados.

A Rede de Proteção esclarece que ficam no Crar apenas os animais retirados da rua e em situação de risco. Organizações Não-Governamentais, protetores e voluntários ligados à causa podem levar os que estiverem sob seus cuidados quando forem anunciadas as feiras de adoção.

Serviço

Campanha permanente de adoção da Rede de Proteção Animal

Local: Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC)

Horário: de segunda-feira a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.