Testemunhas relatam explosão antes de queda

Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Aeronáutica, foram ao Sul do Paraná ontem para investigar as causas do acidente. A área em que o avião caiu, na comunidade de Bela Vista, área rural de Paula Freitas, próximo a divisa com Santa Catarina, permaneceu isolada.

A aeronave modelo Seneca prefixo PR-DMC, em que estava Bernardo Carli, Laércio Tavares e Luiz Fernando Corrêa Souza, saiu de Guarapuava na manhã de domingo e seguia para União da Vitória. O avião atingiu galhos de árvores e caiu em uma área de reflorestamento de eucalipto, no trajeto para a pista de pouso do Aeroporto Municipal José Cleto, em Uniao da Vitória.

Testemunhas em terra indicaram que a aeronave perdeu altura e começou a descer sobre os eucaliptos, em um momento de baixa visibilidade causada por neblina. Após bater nas copas mais altas, o avião se fragmentou.

As testemunhas relataram ter ouvido uma explosão no momento em que a aeronave caiu no chão. Agentes que trabalharam no local afirmam que ficou impossível identificar o prefixo ou modelo do avião apenas pelos destroços. Imagens feitas por bombeiros mostram os pedaços da aeronave.

A Secretaria de Segurança informou que vai ser instaurado um inquérito policial, paralelamente as apurações da aviação Civil.

Amigo - A aeronave bimotor pertencia à Siderquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos S/A. Segundo Plauto Miró, o avião era de um amigo de Bernardo. “Era de um amigo de Bernardo, que cedeu para que ele fizesse esse trajeto, para que pudesse cumprir uma agenda como parlamentar”, disse o deputado.

O pai de Bernardo, Fernando Ribas Carli, foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, além de deputado federal, deputado estadual e chefe da Casa Civil do Paraná. Bernardo era irmão do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, condenado a nove anos e quatro meses de prisão, em fevereiro, pela morte de dois jovens em um acidente de trânsito, em Curitiba, em 2009; ele recorre em liberdade.