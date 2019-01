Testemunhas serão ouvidas em audiência nesta tarde de quarta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

Testemunhas do caso Renata Muggiati serão ouvidas nesta quarta-feira, 23. Os depoimentos estão marcados para as 13h30, no Juizado da Violência Doméstiva Contra a Mulher, em Curitiba. Essa será mais uma audiência de instrução e julgamento em continuação ao processo movido pelo Ministério Público do Paraná.

São réus no processo o então namorado de Renata, o médico Raphael Suss Marques, acusado de matar a vítima, e os peritos legistas Francisco Moraes Silva e Daniel Colman, que teriam emitido um exame de necropsia com conclusão falsa, uma “falsa perícia”.

De acordo com a denúncia, os peritos usaram de suas funções para encobrir a real causa da morte de Renata e beneficiar indevidamente Raphael.

Nesta quarta-feira (23), serão ouvidas oito testemunhas de acusação. Outras audiências ocorrerão nos dias 27 de fevereiro, 27 de março, 24 de abril e 25 de maio.