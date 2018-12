TETO pede ajuda para arrecadar dinheiro para reconstruir casas destruídas em incêndio em Curitiba

Redação Bem Paraná

Na madrugada da última sexta-feira, dia 07 de dezembro, os moradores da Vila Corbélia, localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), acordaram com uma notícia devastadora. Um incêndio destruiu mais de 300 casas da comunidade. Ainda não há qualquer confirmação sobre o motivo do incêndio, mas a consternação tomou conta dos curitibanos que acompanharam o caso. O que se sabe, é que existem famílias desabrigadas, animais abandonados, crianças desamparadas, todas vítimas de uma tragédia sem fim.

Diante do acontecimento, em uma ação histórica e urgente, a organização internacional TETO quer devolver a dignidade para as centenas de famílias que habitam a região. A ideia da organização, que atua em favelas precárias de 19 países da América Latina e Caribe para superar a pobreza por meio de projetos de moradia e infraestrutura, é construir 150 casas. Para atingir o objetivo, o TETO acaba de lançar uma vaquinha online (http://juntos.com.vc/pt/29resiste). Como cada casa construída pela organização custa R$ 5.000, o número de moradias construídas na Vila Corbélia vai depender da arrecadação. A seleção das famílias prioritárias para construção seguirá critérios de urgência e a previsão é de que a construção aconteça no próximo mês de fevereiro.



A ação do TETO na Vila Corbélia será a maior ação do TETO em sua história no Brasil. “Queremos dar um alento para essas famílias que perderam tudo no fogo. Muitas dessas casas destruídas, inclusive, tinham sido construídas pelo TETO no último mês de julho. Conhecemos muito bem as famílias, o que nos deixou ainda mais chocados e preocupados com tudo o que aconteceu. Temos que agir rápido e adiantar nossos processos para que essas pessoas voltem a sorrir o quanto antes. Para isso, precisamos muito da ajuda de todos os brasileiros”, comenta Lucas Kogut, gestor do TETO Paraná.

Sobre o TETO

Presente no Brasil há mais de 10 anos, o TETO atua no Estado do Paraná desde 2014 lutando pelo direito pessoas que vivem nas favelas mais precárias e invisíveis, engajando os moradores e mobilizando jovens voluntários para trabalharem juntos na construção de uma sociedade mais justa e sem pobreza. Em solo paranaense, a organização já trabalhou em 16 comunidades em Curitiba e Região Metropolitana, Castro e Paranaguá, sendo seis delas com acompanhamento semanal em campo. Ao longo de sua trajetória no estado, o TETO já mobilizou mais de 7000 voluntários, responsáveis pela construção de mais de 300 moradias de emergência, além de aplicar mais de 2400 enquetes de caracterização socioeconômicas, visitar mais de 300 comunidades e realizar 20 projetos comunitários.

As doações para a construção das casas na Vila Corbélia podem ser feitas pelo site http://juntos.com.vc/29resiste. Para mais informações sobre o TETO, acesse o site www.techo.org/paises/brasil.