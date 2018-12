Thammy Miranda comemora cinco anos de relacionamento com a mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casados desde março, Thammy Miranda, 36 e Andressa Ferreira, 29, parecem ainda estar vivendo uma espécie de lua de mel.

Na manhã deste sábado (15), o ator postou uma foto dele com a modelo, comemorando os cinco anos de relacionamento do casal.

"Comemorando 5 anos, ela e o amor que transborda em mim!", escreveu Thammy.

Andressa correspondeu ao afago, também publicando uma foto dela junto ao marido. "5 anos juntos! O que de mais universal existe: AMOR", escreveu a modelo.

Em outubro, Thammy revelou que o casal está pensando em ter filhos. Para isso, ele, que é transexual, conta que devem recorrer ao mesmo processo que foi usado pela atriz Karina Bacchi, 42, que utilizou um doador de sêmen internacional.

A ideia começou este ano, foi divulgada no canal da musa fitness Gabriela Pugliesi no YouTube e foi sendo amadurecida com a parceira.