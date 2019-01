Thaynara OG estreia dois programas no GNT e revela planos de desfilar no Carnaval da Sapucaí

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Thaynara OG, 26, começa 2019 com o pé direito. Nos próximos dois dias, ela estreia dois programas no GNT: o reality culinário Chef ao Pé do Ouvido, nesta quinta (10), e "Minha Vida é Kiu". Em março, ela participa do Carnaval carioca e em abril comandará um dos palcos do Like Fest em São Paulo, que promete ser o maior evento de cultura digital da América Latina.

"Gravei o 'Minha Vida' entre outubro e novembro de 2018. Foram vinte dias. Fomos para destinos brasileiros que queremos que as pessoas conheçam mais", conta.

A influencer, que estourou em 2015 na internet, também adianta que todos os episódios envolvem alguma espécie de aventura. "Há sempre um convidado e um desafio. Ficou bem legal. Estamos com uma ótima expectativa para a estreia."

Basta dar uma espiadinha nas redes sociais de Thaynara para perceber que ela curtiu bastante as viagens. "Todos os lugares foram bem especiais. Visitei todos os destinos pela primeira vez, com exceção de Alcântara (Maranhão). Um que eu sempre quis conhecer e que fica no sul maranhense é a Chapada das Mesas. Tem trilhas e cachoeiras de águas cristalinas. É um lugar lindo, que acho que os próprios maranhenses deveriam frequentar mais", afirma.

A influencer, advogada e apresentadora cita também a travessia das águas da Ilha de Marajó (Pará) montada em um búfalo e nadar com golfinhos como algumas experiências inesquecíveis proporcionadas pelas viagens do programa.

DO BUMBA MEU BOI AO SAMBA

Thaynara OG foi convidada para desfilar pela agremiação paulista Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval 2018 e não aceitou por incompatibilidade de agendas. Mas, em março de 2019, ela deve fazer a sua estreia no Carnaval do Rio.

"Já tem algo engatilhado com uma escola. Não posso falar mais [risos], porque ainda não está tudo confirmado. A gente fica meio insegura. Será que consigo andar uma avenida inteira em um salto de quinze centímetros? Vai ser uma experiência desafiadora. Sou de outro ritmo. Tenho bumba meu boi [dança típica do Nordeste] no pé. Lá para março vou descobrir se tenho samba no pé também"

LIKE FEST

Em abril, Thaynara OG estará no comando de um dos palcos do Like Fest, falando sobre lifestyle.

"É um evento gigante, com expectativa de receber 25 mil pessoas e que promete ser o maior de cultura digital da América Latina. Vamos reunir colegas do meio, interagir com seguidores, mercado publicitário e indústria criativa. Estarei por lá nos dois dias, 27 e 28 de abril, comandando o palco Share, que aborda desde assuntos de entretenimento até gastronomia."

O festival acontecerá no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo, e reunirá grandes nomes do mundo digital, players do mercado, fãs e marcas. O evento é uma parceria entre os criadores do Rock in Rio, Digital Stars e Globosat, através do Multishow e da VIU Hub. Estão confirmados nomes como os dos influenciadores Christian Figueiredo, BRKS Edu, Depois das Onze (Thalita Meneghim e Gabriela Fernandes), Flavia Calina, Gordox, Jon Vlogs, Lucas Rangel, Malena, Mohamad Hindi, Nyvi Estephan e T3ddy.

REFÚGIO

Não importa quão cheia de trabalho sua vida esteja, Thaynara OG não deixa de visitar a família. Ao F5, ela conta que a parte mais difícil da vida de pessoa pública é ter controle sobre seus compromissos pessoais, que vira e mexe precisam ser alterados em função da agenda profissional. No entanto, ela faz o possível para manter o equilíbrio.

"Quem vê de longe acha que não faz sentido ver eu me sacrificando, fazendo vôos de mais de 3 horas para ficar indo e voltando para São Luís [...] Mas acho muito importante ter essa base familiar e essa é a razão principal de eu nunca ter me mudado do Maranhão, mesmo com tantas viagens. Às vezes chego no fim da tarde, durmo e no dia seguinte tenho compromisso. Não passo nem 24h em casa. Mas é nesse tempo que faço um detox de toda a energia pesada desse mundo. É um respiro. Renovo minhas energias."

Namorando o cantor sertanejo Gustavo Mioto, 21, - dono do hit Coladinho em Mim, com participação de Anitta - desde setembro, ela diz que o amado entende sua agenda apertada e que os dois fazem o possível para se encontrarem entre um trabalho e outro, aonde quer que estejam.

"A gente se vê nas cidades em que conseguimos. Nesse ponto, os dois estão dispostos a ceder [...] Ele é alguém que veio para somar. Minha família já o conheceu e tem um carinho especial por ele. É uma pessoa tranquila. Temos um equilíbrio muito bom. Enquanto sou mais agitada, ele é mais tranquilo. E como ele é do meio, entende bem a minha agenda e me apoia sempre. Ele me coloca para frente."