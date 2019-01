The Coffee: uma experiência única

Melissa Mussi | contato@primecomunicacao.com.br

“Hum, que cheirinho de café” – quantas vezes ouvimos essa frase em nosso dia a dia? O café é realmente cheiroso, perfumado e abre o paladar para os apreciadores da cafeína. Muitos dizem que não gostam, outros já abrem aquele sorriso que chega a dar água na boca. Mas independente do gosto de cada um, todos concordam que o café é um clássico. Além disso, ele faz parte do comportamento cultural de um país e se tratando do Brasil, muitas famílias têm o momento café, onde se reúnem para jogar conversa fora tomando aquele gostoso cafézinho. Existem empresas que criaram o “Café com o Gerente”, momento em que as pessoas sentam e conversam com seu superior tomando um café para trocar ideias, solucionar problemas, elaborar estratégias e escutar feedbacks. O café está presente em várias situações e lugares e realmente não faltam espaços para apreciá-lo, porém aquele ambiente especial, rápido, acolhedor pode estar faltando nos grandes polos urbanos. As cidades modernas, tão consolidadas em seus centros, quase não deixam espaço para a expansão. Mas é um erro pensar assim, pois existem as pequenas fendas urbanas passíveis de adaptações, basta ter visão de arquitetura urbana e comercial. Uma pequena porta de serviço, que antes era inutilizada pelo restaurante ao lado e parecia não ter graça alguma, foi vista como um potencial e transformada em negócio. E foi assim, inspirado na simplicidade e minimalismo japonês, que surge o The Coffee.

Conceito:

O conceito do negócio vai muito além de otimizar espaços, a ideia é proporcionar uma experiência única e personalizada para o cliente. Pensando nisso, o escritório de arquitetura Boscardin.Corsi inovou em todos os conceitos de arquitetura, comportamento e cultura. Para os arquitetos Ana Carolina Boscardin e Edgard Corsi, o projeto além de encantador traz praticidade e intimidade para o cliente. “Transformar pequenos fragmentos urbanos, sensibilizar, trazer um novo conceito e, ainda, alterar a rotina das pessoas. Em meio à agitação do mundo atual e da correria do dia a dia, onde tempo é dinheiro e a cafeína é necessária para restaurar as energias, nada é mais providencial que um café estilo “para levar”. Ou ainda, aqueles que têm mais tempo degustam o café em pé na calçada ou sentados no banco em frente”, revelam os arquitetos. Antes a calçada dava espaço à circulação de pedestres e hoje é ponto de encontro, em que formam-se filas e experiências que antes não existiam. E ela faz parte do todo, está integrada ao conceito do café. Cosmopolita, urbano e atemporal. Assim o The Coffee não é apenas uma proposta de arquitetura, é uma experiência, um novo modo de relação de atendimento ao cliente, uma nova maneira de interagir com a via pública.

Projeto Arquitetônico:

O projeto de arquitetura está relacionado ao conceito do café, mínimo e funcional. Para se tornar diferente das demais edificações ao lado, o escritório de arquitetura optou por verticalizar a fachada para que, mesmo estreita, ganhasse imponência. Com uma cor contrastante e materiais inusitados, o The Coffee soltou-se das laterais. A composição de materiais é simples. Ripas metálicas, madeira clara e caixa em acrílico que, quando acesa, revela o melhor: a luz. Sobre o cubo de luz, em acrílico, é o ponto focal do café, demarcando a entrada, fazendo a proteção em dias de chuva e brilhando ao cair da noite (e também nos dias nublados típicos curitibanos). Para os arquitetos o maior desafio foi a área interna. O pequeno interior de 3m² não permitia muitas possibilidades de layout. A máquina de café expresso deve estar posicionada de forma que o barista sempre fique de lado ao cliente, nunca de costas. “A ideia das ripas, presentes na fachada, entram no seu interior, mas aqui, em outro material. O ripado em madeira clara faz o fundo e o forro do café, e possibilita as brincadeiras com a luz. E, como acabamento lateral, o subway tile preto, bem urbano, como todo o conceito do café. Ao se aproximar da bancada de atendimento, é possível fazer o pedido através do tablet e aguardar para retirar seu café. Enquanto isso, pode-se bater um bom papo com o barista, que já conhece toda a movimentação da rua”, explicam Edgard e Ana. De fato, o The Coffee proporciona um novo conceito de tomar café, apreciando a própria paisagem da rua, ou a própria velocidade que a vida sugere muitas vezes de simplesmente passar em um lugar pegar rapidamente um delicioso café e ir para o trabalho. Tem opções para todos os gostos e correrias. Mas independente delas, é um lugar que proporciona qualidade, bem-estar, excelente café e um atendimento pra lá de especial.