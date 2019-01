Thiago Neves herda camisa de Arrascaeta e vira 'TN10' no Cruzeiro

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A camisa 10 deixada por Arrascaeta depois que o uruguaio se transferiu para o Flamengo não ficará mais vaga no Cruzeiro. Atendendo a pedidos da torcida, o meia Thiago Neves abandonou o número 30 que utilizou nos últimos dois anos para se apropriar do número mais clássico do futebol. O clube mineiro utilizou as redes sociais para informar a troca.

"A Nação Azul pediu e, claro, nós atendemos: agora é #TN10", escreveu o Cruzeiro.

Desde a saída de Arrascaeta, torcedores do Cruzeiro iniciaram uma campanha para que Thiago Neves trocasse de número. O meia entrou na brincadeira e também utilizou as redes sociais para falar do ídolo Alex e da honra que teria ao vestir a camisa que um dia já foi do craque da Tríplice Coroa.

Nos últimos dias, ao se despedir do Cruzeiro nas redes sociais, o argentino Barcos agradeceu Thiago Neves pelos votos de felicidade e se referiu ao meia como "TN10", sinalizando que a mudança poderia mesmo acontecer.