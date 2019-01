Thiago Neves sofre estiramento e vira a primeira baixa do Cruzeiro em 2019

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O meia Thiago Neves perderá cerca de uma semana da pré-temporada do Cruzeiro e ficará de fora do primeiro jogo oficial da equipe no ano. O jogador sofreu um estiramento leve na panturrilha direita e virou a primeira baixa da equipe no ano.

Na última quinta-feira, Thiago Neves deixou o treinamento mais cedo depois de sentir dores no local.

As primeiras avaliações dos médicos não indicaram nenhuma lesão grave, mas o jogador seguiu em observação. Uma reavaliação feita mais tarde apontou que o jogador precisará ficar em tratamento por pouco mais de uma semana.

O primeiro jogo do Cruzeiro em 2019 está marcado para o dia 19 de janeiro. Às 16h30 do dia 19, a equipe vai a Divinópolis enfrentar o Guarani, na estreia do Campeonato Mineiro.

Além do compromisso, o jogador perderá também o jogo-treino deste sábado, dia 12. Pela tarde, o Cruzeiro fará uma atividade contra o Coimbra, na Toca da Raposa II.