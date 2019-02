Tiago Leifert fala nome de líder antes da prova e brinca com a situação nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre desclassificações e desentendimentos, o BBB 19 ganhou mais uma polêmica nesta quinta-feira (31), após Tiago Leifert, 38, falar o nome da nova líder do programa antes do final da prova que a consagrou. Alguns internautas chegaram a falar em manipulação nas redes sociais.

O suposto erro aconteceu na volta do comercial, antes da última etapa da prova, quando ainda havia Hana e Carolina na disputa. "Carol Peixinho e Hana estão na final dessa prova do líder. Quando terminar, a gente pede pra Carol escolher quem são as cinco pessoas que vão poder frequentar o quarto do líder", afirmou o apresentador.

A prova consistia em uma espécie de dança das cadeiras, e o público já sabia que o líder seria aquele que estivesse no banco 12 no final. Após a penúltima etapa, permaneceram na prova Hana, que escolheu o banco 4, e Carol, que escolheu o 12, repetindo o mesmo assento na última rodada.

"Pra que mãe Dinah se temos Tiago Leifert? Deixou passar a manipulação", disse uma internauta no Twitter após o fim da prova. "Como o Tiago já sabia que a Carol ia ter que escolher os cinco [colegas] para o quarto do líder antes da prova terminar?", questionou outra. "Bola de cristal? Está mais pra armação mesmo", comentou mais um.

Um internauta chegou a questionar o diretor do programa, J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, no Twitter, o porquê da afirmação de Leifert antes do fim da prova: "Porque ela [a Carol] estava sentada no banco que a gente falou o tempo todo que seria o líder!!! O pessoal de casa sempre soube que o 12 era o líder", respondeu ele.

Procurada, a Globo classificou o comentário do apresentador como "ato falho": "Na hora, ao invés de comentar 'Carol e Hana', como fez na primeira frase, o apresentador falou apenas Carol. Apenas isso". Já o Leifert brincou com a situação nas redes sociais: "Também faço mapa astral e trago seu amor de volta em sete dias".