Tiago Nunes comemora vitória em rodada derradeira: “Vamos muito fortes para Barranquilla”

Rodolfo Luis Kowalski

Feliz da vida. Esse era o técnico Tiago Nunes depois da vitória do Atlético Paranaense contra o Flamengo na noite deste sábado (1º de dezembro), em um Maracanã lotado. Mesmo sem a vaga na Pré-Libertadores, o treinador tratou de elogiar os jogadores após o triunfo de virada, por 2 a 1, disse estar mais otimista agora com relação à final da Copa Sul-Americana e ainda deu indícios de que deve permanecer no clube para o próximo ano.



Abaixo, você confere os principais tópicos abordados pelo treinador durante a entrevista coletiva feita no Maracanã.



Time reserva

A vitória de hoje demonstra o poder do nosso grupo, a qualidade do trabalho, o repertório da equipe, que depois de fazer um jogo de contra-ataque na quarta-feira hoje fez um jogo de proposição. Então é uma equipe muito madura, que consegue jogar de formas diferentes sem mudar a tática, o esquema de jogo. Estou muito feliz e confiante depois de uma vitória dessa, porque vamos muito fortes para Barranquilla para dar um primeiro e importante passo na busca pela conquista da Copa Sul-Americana, que hoje é o foco total do clube.



Trajetória ascendente

Saímos da zona de rebaixamento (quando assumiu o time principal) para hoje vencer o vice-campeão Brasileiro no Maracanã. E não vencemos eles só uma vez. Fizemos 3 a 0 em Curitiba e agora 2 a 1 aqui, para não deixar dúvidas. O gol do Rony foi do tipo que dá para emplacar e colocar no Maracanã.



Montagem do elenco para 2019

Temos um elenco bom e isso nos possibilita pensar a médio-longo prazo. Vamos buscar primeiramente jogadores na base e jogadores com potencial de mercado. Já temos ideias de jogo definidas e o clube ganha com isso, porque consegue ganhar longevidade.

Conexão entre comissão técnica e jogadores

Todos estão de parabéns pelo que conseguimos no Campeonato Brasileiro. Isso tudo só aconteceu porque nosso grupo de atletas é muito bom. São jogadores fantásticos, que compraram nossa ideia e nos possibilitaram criar um ambiente muito favorável para que isso acontecesse.



Permanência para o próximo ano