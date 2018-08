Tiago Nunes exalta sequência sem sofrer gols e vê time mais maduro

Rodolfo Luis Kowalski



Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com o desempenho do Atlético-PR após o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, em Itaquera. Além de destacar a força do adversário, que segundo ele “certamente irá brigar por título”, o comandante rubro-negro também exaltou a força defensiva de sua equipe e apontou que vê um time mais maduro e cada vez mais equilibrado.



“Estou feliz pelo rendimento do time, nossa equipe conseguiu ser equilibrada e foi consistente o jogo todo. Tivemos bom nível de compactação, entrega física para pressionar na roubada de bola. Poderíamos com um pouco mais de requinte, de refinamento, ter achado aquela bola fatal de infiltração. Mas estamos mostrando maturidade. É o terceiro jogo sem sofrer gols e isso traz uma confiança muito grande para o que a gente vem desenvolvendo como equipe e como coletividade.”



Questionado sobre a velocidade de jogadores como Marcelo Cirino e Marcinho ser a arma principal do Furacão, o treinador tratou de apontar outras “armas” do Atlético.



“Estamos tirando proveito (da velocidade) pelas características dos jogadores, mas não é só essa nossa arma. Chegamos de forma trabalhada no ataque, jogando desde a defesa. Estamos achando um equilíbrio nisso. Não posso eleger a nossa transição como nossa principal característica porque soubemos jogar com pressão alta hoje também, por exemplo. O ideal é que a gente encontre equilíbrio entre jogar com posse e jogar em velocidade”, afirmou o treinador.