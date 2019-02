Tietado, Frota diz que, agora deputado, não vai mudar o mundo

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Empossado deputado federal, o ator Alexandre Frota (PSL-SP) é um dos mais tietados na Câmara nesta sexta-feira (1º)

"Com exceção do PT, do PSOL e do PC do B, já fiz [selfie] com todo mundo", riu. "Mas algumas coisas me surpreenderam. Jandira Feghali (PC do B-RJ) passou por mim, me cumprimentou, [disse] 'seja bem-vindo'", elogiou.

Frota se disse consciente de que o mandato não será só flores. "Todo mundo sabe que não levo desaforo para casa, mas também não vim aqui para agredir ninguém com pedaço de pau na mão. Vim para trabalhar. O problema de deputado novo é que tem muitas ideias e depois chega aqui e vê que não é bem assim. Vem achando que vai mudar o mundo e mudar o rumo do Brasil, não vai", afirmou.

"Você tem que estar ciente disso e buscar seu espaço. No PT, o mais bobo desata um nó com luva de boxe."

Cabo eleitoral de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o Frota disse que o PSL entrega 45 ou 46 votos ao deputado candidato à presidência da casa. Frota disse querer presidir a Comissão de Cultura ou a de Crianças com Deficiências.