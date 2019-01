TIM é multada por cobrar por serviços não solicitados pelos consumidores

Ana Ehlert - ana@bemparana.com.br

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aplicou a multa de R$ 9,7 milhões à empresa de telefonia TIM por cobrar por produtos e serviços não contratados pelos clientes. A condenação corresponde ao teto da multa aplicada pelo órgão e é a mesma sanção imposta às empresas VIVO, OI e Claro, em setembro de 2018, quando cometeram a mesma infração.

Além da multa, que vai para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a empresa deverá devolver em dobro o valor cobrado dos consumidores. De acordo com a Senacon, a operadora também violou os direitos do consumidor nos chamados “serviços de valor adicionado”, além de cobrar por serviços e produtos nunca solicitados pelos consumidores. Os clientes mais afetados são da telefonia pré-paga.

Serviços de valor adicionado

Entre os anos de 2008 e 2015 foram identificados, pela Senacon, cerca de 80 serviços de valor adicionado oferecidos pela TIM como, por exemplo, música, horóscopo, capitalização, jogos, tradutor de idiomas, entre outros.

A TIM informa que ainda não foi formalmente intimada da decisão e, portanto, prefere apenas se manifestar após tomar ciência do seu inteiro teor.

Aplicativos de atendimento

A tecnologia tem ajudado diversas empresas a resolverem problemas do dia a dia e aprimorar a experiência dos consumidores, com os bancos não seria diferente. Para evitar agências lotadas, filas enormes e reclamações por demora no atendimento, a maioria das instituições bancárias têm investido em aplicativos personalizados. Com a ajuda da internet, os usuários podem realizar diversas transações em segundos e sem sair de casa. A praticidade tem agradado os clientes dos bancos e de acordo com pesquisa da Juniper, os usuários de serviços bancários móveis atingirão 2 bilhões até o ano 2020. A pesquisa também concluiu que 91% dos usuários preferem usar aplicativos em vez de visitar a agência bancária.

Suporte ao cliente

Além de possibilitar a realização de transferências bancárias, os aplicativos dos bancos oferecem suporte a clientes que tenham alguma dúvida e a melhor forma de realizar esse atendimento é através dos chatbots que permitem que o cliente, independente do horário, tire suas dúvidas ou faça solicitações para a instituição de forma rápida e sem complicações. Quer saber porque os bancos devem investir nessa ferramenta? Confere aí!

Bolha de ar para amortecer

Aliando a mais alta tecnologia à elegância do design italiano, a Diadora lançou a tecnologia AIR, que consiste em uma bolha de ar na área do calcanhar, proporcionando um amortecimento com melhor distribuição e resposta de energia em seus tênis de performance. A novidade foi apresentada durante a Couromoda, uma das maiores feiras calçadistas da América Latina, que ocorreu em janeiro deste ano no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, reunindo lojistas, investidores, imprensa e formadores de opinião para conhecerem as novidades do setor. A tecnologia AIR está presente na coleção Running e Running Casual.