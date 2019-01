Time acreano agradece ao Palmeiras por arcar com viagem de volta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O time acreano Galvez publicou, em sua conta no Instagram, um agradecimento ao Palmeiras, adversário que o eliminou da Copa São Paulo de Futebol Júnior no domingo (13) e que bancou a viagem de volta de sua delegação para o Acre.

"Graças a Sociedade Esportiva Palmeiras e a todas as pessoas que compartilharam nossa dificuldade! Poucos dias para o nosso retorno ao Acre! Gratidão a todos!", comunicou a equipe na rede social.

Após o duelo pela Copinha, em que o Palmeiras venceu por 3 a 0, o técnico do Galvez, Oziel Moreira, revelou dificuldades financeiras enfrentadas por sua equipe. O planejamento inicial previa retorno ao Acre ao final da primeira fase, mas o time surpreendeu na competição e foi eliminado apenas na terceira.

Por conta disso, a delegação teve passagens canceladas e esgotou os recursos direcionados à competição. "A gente não tem passagem para voltar, queria pedir desculpas para o povo do Acre por não conseguir levar o time para a quarta fase", disse Moreia ao SporTV na saída da partida.

Sensibilizada com a causa, a direção do Palmeiras arcou com os custos da volta, levou a delegação acriana para uma visita no Allianz Parque e presenteou os adversários com material esportivo, como chuteiras e bolas.