Times ingleses homenageiam dono do Leicester após acidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Houve homenagens ao tailandês Vichai Srivaddhanaprabh, dono do Leicester, antes das três partidas realizadas neste domingo (28) pelo Campeonato Inglês.

O empresário estava em helicóptero que caiu em estacionamento ao lado do King Power, estádio do clube, após o jogo contra o West Ham, neste sábado (28).

A morte de Srivaddhanaprabh, que fez fortuna com lojas de duty-free em aeroportos, não foi confirmada na hora, apenas mais tarde. Mas em todos os jogos no país após o acidente houve um minuto de silêncio.

Torcedores do Leicester e de outras equipes foram até o estádio para deixar flores.

De acordo com um porta-voz da agremiação a versão por enquanto é que o helicóptero teve uma pane logo após a decolagem. Era costume do empresário sair em seu helicóptero do centro do campo após as partidas.

Testemunhas disseram à TV britânica Sky News que, ao cair, o aparelho já estava em chamas.

Srivaddhanaprabh comprou o Leicester em 2010. Em 2016, o time conseguiu ser campeão da primeira divisão pela primeira vez, em um dos mais improváveis títulos da história do futebol.

Além do piloto e do proprietário, não está claro quem mais estava no helicóptero.

Nas partidas deste domingo, o Manchester United derrotou o Everton por 2 a 1; o Chelsea goleou o Burnley por 4 a 0; Arsenal e Crystal Palace empataram em 2 a 2.