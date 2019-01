Tire suas dúvidas sobre o pagamento do IPTU 2019 em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) começam a ser enviados nesta quinta-feira (17).

Em 2019, o valor do imposto terá um reajuste de 3,5% referente à reposição da inflação do ano passado. As parcelas começam a vencer em 1º de fevereiro, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda sob a gestão Bruno Covas (PSDB).

Quem pagar o valor à vista até o vencimento da primeira parcela terá o desconto de 3% -mesmo desconto dado em 2018 pelo então prefeito João Doria (PSDB).

Tire suas dúvidas:

- Qual o prazo para pagamento?

O contribuinte pode pagar o IPTU parcelado ou à vista. Em ambos os casos, o primeiro vencimento ocorre em fevereiro. O dia é aquele que foi escolhido pelo contribuinte (até out.2018). Para aqueles que optaram pelos dias 29 e 30, o prazo será 28.fev.

- Quando devo receber o boleto?

O prazo normal de recebimento é de até 5 dias úteis antes do vencimento. Caso não o receba, é possível emitir a 2ª via pela internet; sua data de vencimento será a mesma do boleto original

- Quais são as formas de pagamento?

O responsável pode quitar o imposto nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. Para pagar em guichês de caixa e nas lotéricas, é necessário levar o boleto impresso

- Em caso de atraso, são cobrados juros e multa?

A partir do dia seguinte ao vencimento, começa a ser aplicada uma multa diária de 0,33%, até atingir o limite de 20%. A partir do mês seguinte ao vencimento, também incidem atualização monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês

- Se houver atraso, como devo pagar?

Nos terminais de auto atendimento e pelo internet banking, o procedimento é o mesmo.

Também é possível emitir uma 2ª via. O valor será atualizado automaticamente pelos sistemas

- Receberei o boleto para pagamento durante o ano?

Todos os boletos das parcelas mensais serão enviados em um único formulário, que deverá ser recebido até 5 dias antes do vencimento da 2ª parcela

Mais informações no site da prefeitura: http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu.