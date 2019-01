TJ-SP sobe auxílio-transporte após aumento da tarifa do ônibus

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comunicado da presidência, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) informou que, “em virtude do aumento da tarifa de ônibus para R$ 4,30, e considerando a necessidade de revisão do valor recebido pelos servidores ativos a titulo de auxílio transporte, majorou o auxílio diário no mesmo patamar, a partir de 7/1/19”.

A STM (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos) informa que a tarifa básica do transporte público por trens (CPTM) e metrô passará para R$ 4,30, a partir deste domingo (13).

O órgão informa que o percentual de aumento é baseado na inflação acumulada em 2018, de acordo com o IGP-M, e que o reajuste reflete também o incremento dos custos operacionais e de recursos humanos das empresas.

O presidente do TJ-SP, Pereira Calças, também autorizou o pagamento de indenização durante o período de janeiro a junho de 2019, no quantitativo de dias possível dentro do orçamento, estabelecidas as prioridades (licença prêmio, férias e horas credoras).

Os novos valores do auxílio transporte e indenização já serão atualizados no pagamento de janeiro (com recebimento no quarto dia útil de fevereiro).