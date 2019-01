Torcida do Botafogo-SP conta com recuperação de Denilson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante Denilson, formado no São Paulo e que jogou quatro temporadas pelo Arsenal, da Inglaterra, é a aposta técnica do Botafogo em 2019. O problema, no entanto, é que ele está há dois anos e três meses sem jogar uma partida oficial. A última foi na derrota do Cruzeiro para o Grêmio, por 2 a 0, na Copa do Brasil de 2016.

De lá para cá, voltou para o Al Wahda (EAU), mas não chegou a jogar por causa de dores no joelho direito. Rescindiu o contrato e voltou para ser operado no Brasil.

Desde então, só conseguiu acordo com o Pantera. "Fiz a cirurgia que precisava, porque estava me incomodando, mas na sequência as coisas não aconteceram como a gente esperava, nenhum clube apareceu e o tempo foi passando", afirmou Denilson, na sua apresentação.

Na pré-temporada, o Botinha fez quatro jogos-treinos e venceu três: 2 a 0 no time sub-20, 1 a 0 no Sertãozinho e 3 a 1 no Linense. E perdeu por 2 a 0 para o Ituano.

A equipe do técnico Léo Condé estreia contra o São Bento, domingo, às 11h, no estádio Santa Cruz.

BOTAFOGO-SP

Apelido: Pantera da Mogiana

Fundação: 12/10/1918

Estádio: Santa Cruz, com capacidade para 29.292 torcedores

Principal título: 1 Série C do Brasileiro (2015), 1 Torneio do Interior (2010) e 2 Séries A-2 do Paulista (1956 e 2000)

Melhor colocação: vice-campeão (2001)

Colocação no Paulista-2018: 8º lugar

Técnico: Léo Condé