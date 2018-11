Torcida do Coritiba protesta e pede a renúncia do presidente Samir Namur

Silvio Rauth Filho

Torcedores realizaram um protesto pacífico minutos antes da partida dessa sexta-feira, no Couto Pereira. O grupo criou um evento no Facebook com o nome “Renúncia do atual presidente Samir Namur”. “Público zero nesse jogo, ninguém entra no estádio, vamos ficar pra fora do estádio com gritos de protesto pela renúncia desses amadores!”, convocou o grupo.

Cerca de 50 torcedores apareceram para protestar nessa sexta-feira, por volta das 20h45. Eles colocaram cartazes e faixas contra o presidente Samir Namur nas proximidades do Couto Pereira.

Cartaz contra o presidente Samir Namur - Foto: Geraldo Bubniak

O jogo está marcado para as 21h30. O Coritiba não tem mais chances de subir à primeira divisão em 2018.