Torneio será disputado no estádio Couto Pereira neste fim de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

O estádio Couto Pereira, do Coritiba, será palco da Taça Kaiser, que acontece nos dias 19 e 20 janeiro, em Curitiba. O torneio é uma ação da cerveja Kaiser, marca do grupo HEINEKEN no Brasil, pela volta do futebol de verdade, resgatando a irreverência e a forma simples e autêntica de jogo nos gramados.

A competição reunirá os vencedores de campeonatos amadores regionais patrocinados pela marca: o Mineirinho (vencedor da Copa Corujão, de Belo Horizonte/MG); o Trieste (vencedor da Liga Amadora da Capital, de Curitiba/PR); o Atlético de Blumenau (vencedor do Campeonato Regional da Liga Blumenauense de Futebol, de Blumenau/ SC); e o Bela Vista, (vencedor da Copa Cidade Master, de Santa Cruz do Sul/RS).

Um dos ícones do futebol raiz e pentacampeão mundial com a seleção brasileira, Vampeta estrela as campanhas da marca, ao lado de Túlio Maravilha e Dadá Maravilha, desde 2018, quando Kaiser iniciou a conversa sobre a volta de um futebol jogado com raça e paixão dentro dos campos.

A TAÇA KAISER

Os jogos da Taça Kaiser acontecem nos dias 19 e 20 de janeiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No sábado, serão definidos os dois jogos das semifinais, e no domingo acontece a grande decisão. “Durante os últimos meses, acompanhamos de perto o quanto os jogadores de times amadores são empenhados em mostrar um futebol de raça dentro de campo. Por isso, queremos que a Taça Kaiser seja uma recompensa para esses atletas, e uma experiência que realmente fique na memória”, afirma Gustavo Hila, gerente de marketing da Kaiser.

Com esse objetivo, a marca prepara uma série de ativações para o fim de semana, entre elas a ‘Resenha do Conhecimento’, que reunirá os atletas dos quatro times amadores da Taça Kaiser na noite de sábado (19), com convidados especiais que estimularão o aprendizado dentro e fora dos campos, falando sobre a realidade do futebol, do amador ao profissional. Participam da Resenha nomes como Stephanie Figer, da mais conhecida família de olheiros do Brasil; Ney Melo, preparador físico do Cruzeiro.

“Escolhemos esses nomes com muita atenção para realmente deixar um legado de conhecimento a esses atletas e a toda equipe envolvida com os times, que fazem um trabalho excepcional por todo o país mantendo vivo o futebol de verdade nos campos amadores”, afirma Hila.

Os jogos no sábado estão marcados para as 14h30 (primeiro jogo) e 17h (segundo jogo). A final da Taça Kaiser acontece às 14h30 de domingo. Informações sobre a Taça Kaiser podem ser acessadas no site www.kaiser.com.br/tacakaiser.