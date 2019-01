Toyota exibe em Detroit nova geração do carro de 'Velozes e Furiosos'

Folhapress

DETROIT, EUA (FOLHAPRESS) - O Toyota Supra está de volta, agora com um toque alemão. O esportivo da marca japonesa passa a dividir plataforma com o BMW Z4.

A antiga geração do Supra ganhou fama mundial após ter saído de linha devido à sua participação em "Velozes e Furiosos". O esportivo ano 1993 foi o carro usado pelo personagem de Paul Walker (1973-2013) no primeiro filme da série, lançado em 2001.

O novo esportivo tem motor 3.0 e câmbio automático de oito marchas. Segundo a Toyota, a versão mais potente (324 cv) do cupê pode chegar aos 100 km/h em cerca de quatro segundos.

O Supra tem apenas dois assentos e carroceria compacta. A tampa do porta-malas incorpora o aerofólio e há duas saídas de escapamento na traseira.

As unidades em exposição no Salão de Detroit estão em plataformas cercadas por vidros, o que não permite acesso ao interior do carro. Pelas janelas, é possível ver que o interior lembra o do "irmão" da marca BMW.

Tanto o Supra quanto o Z4 têm bancos esportivos do tipo concha e console central com botão giratório que acessa diversas funções do carro.

As vendas do novo cupê da Toyota nos EUA começam no segundo trimestre. Não há previsão de importação para o Brasil.

*O jornalista viajou a convite da Ford.