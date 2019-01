Trabalhar com novelas mais curtas agora é obrigação na Globo

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Uma das iniciativas mais importantes de Silvio de Abreu à frente da teledramaturgia da Globo é a de limitar a duração das novelas. Foi-se o tempo das produções a perder de vista, as que os autores sabiam como começar, até planejavam o final, mas tinham sérias dificuldades de armar o meio do caminho. Daí o que viemos a conhecer como “barrigas”, que se ainda não foram totalmente exterminadas, são aplicadas em doses menores. E bem mais suportáveis. Por exemplo, em “O Sétimo Guardião”, Aguinaldo Silva está trabalhando com o total de 161 capítulos, número próximo da sua antecessora, ‘Segundo Sol’, 155, que em se tratando da faixa das 9 da noite é bem inferior ao que se praticava no passado. Só para traçar uma linha de comparação, “Império”, trabalho anterior do próprio Aguinaldo, exibida entre os anos de 2014 e 2015, foi a 203. Uma medida que a Globo agora estende a todos os horários, levando em conta uma série de fatores, entre os principais, data de estreia, período de exibição, tempo de promoção e tamanho da história.

Temperatura máxima

Tem apresentadora do primeiro time do jornalismo da Record tomando conhecimento da escala pela camareira. Alguma coisa está errada.

Geografia

Na boa cobertura da GloboNews na tragédia de Minas Gerais, nem sempre as coisas saem direitinho. O operador dos caracteres, na tarde de domingo, trocou Brumadinho por Grumadinho. Errou por uma letra e por uma linha do teclado.

Repercussão

A implantação da CNN Brasil foi destaque em algumas publicações internacionais. A AFP - Agence France-Presse - deu em manchete que o “Lançamento da CNN Brasil impactará o mercado de notícias da televisão brasileira”.

Será que é bom?

A Globo resolveu não transmitir jogos dos campeonatos regionais às quartas-feiras. Direito dela. O horário estabelecido, das 9h da noite, compromete a sua programação. Mas colocar filme será que é a melhor opção? Passa sempre a impressão de tapa-buraco.

Segunda turma

Na noite de domingo, a Record embarcou uma segunda comitiva de atores para gravações da série ‘Jezabel’ no Marrocos. Flávio Galvão e Fernanda Nizzato entre eles.

Oxigênio puro

Mais uma edição da feira Natpe, realizada em Miami, foi em frente e, ao contrário do que se imaginava, revelou o aquecimento do mercado, turbinado pelas plataformas de streaming. Também chamou atenção a presença de altos executivos de canais.

Da nossa parte

Do Brasil, na Natpe, a se destacar a apresentação do Grupo Globo, via Carlos Henrique Schroder, falando sobre a reorganização de estrutura para produzir conteúdo original para todas as suas plataformas. Ao seu lado, os principais executivos, como Paulo Marinho, Roberto Marinho Neto, João Mesquita, Mônica Albuquerque, Silvio de Abreu, Alberto Pecegueiro, entre outros.

Produtoras

Foram poucas as produtoras brasileiras que visitaram a Natpe, este ano. Formata, Medialand e Mixer Films enviaram representantes. Como conclusão a todo esse balanço, a atenção dada pelo Grupo Globo à feira provavelmente levará as outras TVs brasileiras a também se movimentarem.

Capítulo

No livro “Furacão Anitta - a biografia não autorizada de Anitta”, que Leo Dias lança no dia 30 de março, há um episódio curioso, que aconteceu no “Altas Horas”, em dezembro de 2014. Após discordarem sobre feminilidade e liberdade sexual, a cantora Pitty se recusou a cantar com Anitta no encerramento do programa, o que causou um tremendo mal-estar na produção.

“Confissões” no streaming

A série “Confissões de Adolescente”, sucesso da TV Cultura nos anos 1990, vai voltar. Só que agora na plataforma de streaming. O diretor Daniel Filho, um dos seus criadores, vai comandar uma nova versão, sob encomenda da Netflix. As gravações terão início ainda este ano.

Estevam Avellar/Globo

Só alegria – Nas cenas de ‘O Sétimo Guardião’, Mirtes e Stella mantêm relações de extrema tensão. Já nos bastidores, suas intérpretes, Elizabeth Savalla e Vanessa Giácomo, são puro carinho uma com a outra.

Bate – Rebate

A história de vida de Adele Fátima, uma das mais conhecidas “mulatas do Sargentelli”, vai virar filme...

... Roteiro de Thiago Vilard e direção de Marcus Dartagnan.

Direção da Rede TV! deve decidir mudanças na programação nesses próximos dias...

... As mais importantes poderão se concentrar na faixa da manhã.

Tem gente trabalhando para que a Band volte a transmitir a Série B do campeonato brasileiro ainda este ano...

... Um estudo a respeito, com as vantagens que esta iniciativa poderá oferecer, está nas mãos da sua direção.

Em compensação não são das mais animadoras as notícias sobre o BandSports...

... O canal, já esvaziado em muitos dos seus setores, corre o risco de ter reduzida a produção “ao vivo” da sua grade de programação.

Cada vez mais os autores incluem cenas externas, para dar “respiro” às novelas...

... E quem acaba sofrendo literalmente são as equipes e em especial os atores, com figurinos invernais....

.... Para o pessoal, no Rio, em se tratando de Globo e Record, não está nada fácil.

C´est fini

Consultada, a Globo diz que “ainda é cedo” para falar da próxima temporada do reality musical ‘Popstar’. Fica, portanto, a expectativa se a apresentação vai continuar com Taís Araújo ou se poderá acontecer um retorno de Fernanda Lima. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!