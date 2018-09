Tradicional Caminhada do Coração de Curitiba acontece neste domingo

Da Redação Bem Paraná

A tradicional Caminhada do Coração de Curitiba promovida pelo Hospital Cardiológico Costantini, chega à sua 14ª edição em 2018, e será realizada no dia 30 de setembro. Como todos os anos a concentração e saída será na Praça do Japão, com partida às 9 horas em direção ao Parque Barigui.

O evento foi criado como promoção à saúde e fomento da prática de exercícios físicos, auxiliando ao combate ao sedentarismo, que é um dos riscos para as doenças do coração. A caminhada acontece sempre no segundo semestre.