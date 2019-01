Tradicional Festa do Trigo acontece neste domingo na Colônia Marcelino

Ascom/PMSJP

Tradicional por sua cultura ucraniana, a 53ª Festa do Trigo será realizada neste domingo, dia 27 de janeiro, na Igreja Ucraniana Santíssima Trindade da Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais. Muitas atividades estarão disponíveis para os visitantes durante todo o dia.

Na programação deste ano, o público poderá participar de um show de prêmios, incluindo o prêmio máximo de R$5 mil, além de um especial bingo e comidas típicas com pratos ucranianos, como o Kutiá, Perohê e o Holuptzi.

Haverá também apresentações culturais com o Grupo Folclórico Ucraniano Soloveiko e do Coral Santíssima Trindade. A 53ª Festa do Trigo terá início às 10 horas. A Igreja Ucraniana Santíssima Trindade está localizada na Rua Vereador Domingos Benvenuto Moletta, Colônia Marcelino em São José dos Pinhais.

No dia, terão ônibus saindo do Terminal Central até o local da festa.

Confira a programação:

10h – Santa Missa cantada pelo Coral da Comunidade

12h – Almoço com tradicional Churrasco, Costela, Galinha Recheada, Carne Suína, Risoto,

Maionese, Saladas e Comidas Típicas

13h30 – Roleta

13h45 – Apresentação cultural: Grupo Folclórico Ucraniano Soloveiko

14h15 – Bingo

17h30 – Show de Prêmios

19h – Encerramento

SERVIÇO — 53ª Festa do Trigo

Local: Colônia Marcelino

Endereço: Rua Domingos Benevenuto Moletta s/n (+- 30 km do Centro de São José dos Pinhais)

Horário: das 10h às 19 horas