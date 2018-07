Trem bate em caminhão que tentava atravessar a linha férrea no Sítio Cercado. Veja vídeo

Redação Bem Parana

No bairro Sítio Cercado, um acidente na linha férrea deixou os moradores da região assustados, mas ninguém se feriu. Um trem bateu em uma carreta por volta das 1o horas desta segunda-feira, 30.

Segundo as informações, o motoristas do caminhão não parou porque não viu o trem se aproximar por causa do mato alto na região. Moradores se queixam da falta de sinalização do local.

O acidente ocorreu quanto do caminhoneito tentou atravessar a linha férrea, na Rua Radialista Souza Moreno. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido.