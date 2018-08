Três jovens morrem em capotamento de veículo em Ponta Grossa

Redação Bem Paraná com informações do G1 Paraná

O capotamento de um veículo deixou três jovens mortos na madrugada de hoje, em Ponta Grossa (Campos Gerais). O acidente aconteceu na Av Moteiro Lobato, no Jardim Carvalho. Segundo os bombeiros, dois dos jovens, com idade de 20 e 24 anos, respectivamente, e uma jovem de 24 anos morreram no local. outros dois, de 20 e 21 anos, ficaram feridos e foram levados para atendimento no Hospital Municipal de Ponta Grossa.