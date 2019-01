Três pessoas ficam feridas e acidente com banana boat em Guaratuba

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Três pessoas se afogaram ao cair do banana boat, na tarde deste domingo,20, em Guaratuba, no Litoral do Estado. Segundo as informações da Radio Litorânea, o mar estava bastante agitado no momento do acidente. As três pessoas, uma delas com uma fratura no nariz, foram encaminhadas ao Hospital de Guaratuba. Todas sem gravidade.

Leia mais no Blog Plantão de Notícias

Segundo as informações da equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, o acidente foi por voltas das18h30, na praia central de Guaratuba, quando 20 pessoas caíram no mar.

Os salva vidas que estavam nos postos próximos do local do acidente prestaram socorro às vítimas e o acidente só não teve maioes consequências porque todos os integrantes estavam com coletes salva-vidas

As dificuldades para a retirada das pessoas foram causadas pelas condições do mar. Os bombeiros ajudaram no reboque.