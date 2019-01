Três pessoas são atacadas por marimbondos ao adentrar lama

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Os bombeiros tiveram que utilizar um dos helicópteros dedicados ao resgate de corpos em Brumadinho (MG) para salvar três pessoas que, ao entrarem na área atingida pela lama sem autorização, foram atacadas por marimbondos nesta terça (29).

"É mais uma prova dos riscos na área quente", disse o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. As autoridades têm feito um apelo para que moradores, familiares e curiosos não entrem na parte atingida pela lama, chamada de área quente.

Na segunda (28), um helicóptero também teve que ser usado para socorrer uma pessoa que se feriu no rosto ao entrar na lama.

Nesta terça, os bombeiros confirmaram que acessaram o refeitório da Vale, onde havia muitas vítimas no momento do rompimento da barragem. Na segunda, já havia quase essa certeza, pois perto dos corpos encontrados havia mobília que seria do refeitório.

Agora, os bombeiros encontraram também botijões de gás do refeitório perto de mais dois corpos retirados do local. O refeitório se deslocou 800 m de sua localização original.

Aihara informou ainda que as buscas no ônibus foram concluídas: havia três corpos no veículo.

Segundo ele, os equipamentos trazidos por Israel ajudam a precisar melhor locais onde pode haver mais corpos, a exemplo do refeitório. "Estamos com um nível de precisão maior", disse.

O total de vítimas subiu para 84 —dessas, 42 já identificadas. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas.

Nesta quarta (30), chegam a Brumadinho mais 80 bombeiros militares para revezar com os que estão em atuação. Eles virão de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina, trazendo também quatro helicópteros e cães farejadores. As buscas se reiniciam às 4h.