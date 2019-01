Três projetos inspiradores para o verão

Melissa Mussi | contato@primecomunicacao.com.br

A estação das altas temperaturas chegou e nada melhor que estar em ambientes especiais para usufruir dos prazeres do verão. Conheça três projetos assinados pela arquiteta Caroline Andrusko que são inspirações para desfrutar os dias quentes entre família e amigos com muito conforto e sofisticação:

Projeto contemporâneo de área externa, que une área gourmet, estar externo, piscina, banheiros e depósitos. Os espaços são utilizados por três famílias, que podem aproveitar os momentos em ambientes integrados. As cores predominantes são os tons de off white, que deixam a composição mais neutra e mais aconchegante; além dos tons terrosos – com o uso de acabamentos madeirados, que aquecem os ambientes. (Foto: Renata Salles)

O projeto de área externa criada para família e amigos teve como conceito principal a integração com a área gourmet. A composição de tons claros e madeira foi escolhida para trazer conforto e aconchego. A criação de diferentes níveis possibilitou a setorização do espaço em áreas de estar, gourmet e varanda, e a utilização de lareiras e vegetação de maior porte caracterizou o ambiente como área externa e de lazer. (foto: Eduardo Macarios)

Varanda com espaço de um lounge para aproveitar bem a integração entre o interno e o externo. A presença de fibra envelhecida, madeira natural, tecido aquablock cru e vasos em aço corten com plantas naturais, trouxeram um ar leve a bem aproveitado ao ambiente. As lanternas e a mesa lateral que imitam um tronco de madeira possibilitaram flexibilidade de uso. (foto: Marcelo Stammer.)