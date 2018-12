Treze meses depois, o que aconteceu com os heróis do acesso do Paraná?

Rodolfo Luis Kowalski

Não é raro quem comente que o time do Paraná de 2017, que garantiu o acesso à Primeira Divisão, era melhor do que esse de 2018, que realizou campanha pífia no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Mas afinal, o que aconteceu com os jogadores que foram decisivos para a promoção paranista? Eles deram sequência ao bom momento de suas carreiras? Quantos e quais permaneceram no clube?



Para responder a essas perguntas, o Bem Paraná analisou como foi o ano de 2018 de cada um dos 14 jogadores que estiveram em campo no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no dia 18 de novembro de 2017. Na ocasião, o time paranista, então comandado por Matheus Costa (hoje auxiliar de Argel Fucks no Coritiba), derrotou o CRB por 1 a 0, com um gol contra de Audálio no 2º tempo, e garantiu o retorno à elite do futebol Brasileiro após 10 anos de Série B.



Naquele dia, o time que foi a campo era o seguinte: Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Rayan; Vinícius Kiss, Leandro Vilela (Gabriel Dias) e Zezinho (Alemão); Renatinho, Robson e Vitor Feijão (Felipe Alves). Desses, apenas três jogadores seguiram no clube para o Brasileirão de 2018: o goleiro Richard (que segue sendo um dos destaques do time, com 23 jogos no Brasileiro), o lateral e zagueiro Rayan (que fez 20 jogos na Série A) e o volante Leandro Vilela (que foi o que mais jogou do trio, com 30 jogos no Brasileirão).



Da defesa, o lateral-direito Cristovam foi para o futebol sul-coreano (jogou por Suwon Bluewings e depois Bucheon FC) e na próxima temporada jogará pelo Ceará junto com o zagueiro Eduardo Brock, que após deixar o Paraná assinou pelo Goiás, não rendeu o esperado e acabou no futebol nordestino (renovou o contrato para 2019, embora tenha feito apenas oito jogos – três como titular). Já o zagueiro Iago Maidana foi o que alcançou maior destaque, com 22 jogos disputados na Série A pelo Atlético-MG e a conquista do status de titular para o início de 2019.

Do meio de campo, Vinicius Kiss naufragou junto com o Coritiba na Série B (20 jogos e um gol). Gabriel Dias não teve espaço no Internacional (9 jogos no Brasileirão, sendo 5 como titular), enquanto Zezinho começou o ano no Paraná, não teve sequência e em setembro rumou para o São Bento, acumulando oito jogos e um gol pelo time de Sorocaba.



Por fim, do setor ofensivo, Renatinho foi para o Botafogo e não deu sequência ao bom momento que viveu no Paraná. Foram 17 jogos e nenhum gol na Série A. Robson Fernandes passou o ano no futebol da Tailândia, com 31 jogos disputados e 14 gols marcados, e estaria livre no mercado, segundo o Transfermarkt e o Football Database (no site do Bangkok United, contudo, ele ainda aparece como jogador do clube). Alemão, que criou a jogada do gol do acesso, jogou o primeiro semestre no Busan Ipark, da Coreia do Sul, e o segundo pelo CSA, tendo disputado 12 jogos pela equipe alagoana (não marcou gols). Felipe Alves está no futebol japonês (no Montedio Yamagata, da segunda divisão, com 22 jogos e sete gols) e Vitor Feijão se destacou no Criciúma (27 jogos e 6 gols na Série B) e deve retornar ao clube que o revelou em 2019.