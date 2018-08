Tribalistas: confira algumas canções que originaram e definiram o trio

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Os Tribalistas, trio formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, se apresenta neste sábado (25), na Pedreira Paulo Leminski, com a primeira turnê conjunta da carreira. Apesar do primeiro álbum do grupo ter sido lançado em 2002, a parceria dos três medalhões da MPB, na verdade, vem de longa data.

Toda a genealogia musical dos Tribalistas começou a ser formatada em 1991, com o lançamento do segundo álbum de Marisa Monte, intitulado "Mais". O hit "Beija Eu", parceria de Marisa com Arnaldo, foi o primeiro passo na construção de um dos projetos de maior sucesso da música brasileira. O primeiro trabalho do trio, lançado há quase 16 anos, vendeu cerca de 3 milhões de cópias no mundo, e a turnê sempre foi esperada com afinco pelos fãs e admiradores.

Aproveitando a deixa, reunimos aqui doze sons que definiram e fortaleceram a identidade musical dos Tribalistas. Então, é só apertar o play e descobrir (ou redescobrir) esses sucessos!

Beija Eu

Primeira parceria de Marisa com Arnaldo Antunes, contou também com a colaboração de Arto Lindsay.

Na Estrada

Segunda faixa de "Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão", considerado o melhor trabalho de Marisa, é também a primeira parceria em conjunto da cantora com Carlinhos Brown. Nando Reis (na época, namorado de Marisa), completa a tríade de compositores.

O Silêncio

Faixa-título do álbum homônimo de 1996, é a primeira parceria entre Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

Magamalabares

Composição de Brown, imortalizada por Marisa Monte no álbum "Barulhinho Bom". Pode-se dizer que a fórmula que viria a ser usada nos Tribalistas surgiu a partir desta canção.

Busy Man

De autoria de Arnaldo Antunes e Brown, e com vocais de Marisa, foi a primeira canção a reunir os três artistas, mesmo que indiretamente. Arnaldo a regravou anos depois, com o nome de "Sem Você'.

Amor I Love You

Um dos maiores sucessos radiofônicos de Marisa, composta por ela e Brown, apresenta Arnaldo em participação especial, recitando um trecho de "O Primo Basílio", de Eça de Queiroz. Ou seja, mais uma parceria indireta.

Não É Fácil

Uma das faixas de maior destaque de "Memórias, Crônicas e Declarações de Amor", marca a primeira parceria oficial entre o trio.

Paradeiro

O trio é responsável pela composição, que dá nome ao álbum lançado por Arnaldo em 2001. Um grande momento da carreira dos artistas, em uma música pouco conhecida.

Grão de Amor

Composta por Marisa e Brown, especialmente para Antunes, a música conta com a participação da própria cantora. É uma espécie de sucessora natural do grande hit "Velha Infância".

Vilarejo

Nesta canção, a sintonia entre o trio se mostrou tão impactante quanto no primeiro álbum dos Tribalistas. Composição dos três, e imortalizada por uma das grandes interpretações da carreira de Marisa.

O Bonde do Dom

Canção criada pelo trio em 2003, logo após o estrondoso sucesso do primeiro álbum dos Tribalistas. Principal faixa de "Universo ao Meu Redor", um dos dois álbuns lançados por Marisa em 2006.

Depois

Uma das faixas de maior sucesso do último trabalho inédito de Marisa, "O Que Você Quer Saber de Verdade", é outra composição vitoriosa do trio, e que rendeu mais uma interpretação marcante da cantora.