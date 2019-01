Tribunal de Contas do PR alerta Estado sobre excesso de gastos com pessoal

Da Redação Bem Paraná com TCE



O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu Alerta de despesa de pessoal ao Estado do Paraná em razão da extrapolação de 90% do limite de 49% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal em 2018. Esse é o segundo alerta de despesa de pessoal expedido ao governo estadual em 2018; e refere-se ao período que abrange desde o terceiro quadrimestre de 2017 até o segundo quadrimestre do ano passado.

Com relatoria do conselheiro Artagão de Mattos Leão, a expedição do Alerta foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno, na última sessão de 2018, realizada em 12 de dezembro de 2018. O Acórdão nº 3792/18 - Pleno foi publicado em 8 de janeiro de 2019, na edição nº 1.973 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculada no portal www.tce.pr.gov.br.

