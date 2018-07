Tribunal de Contas entrega ao TRE lista com nome de 1083 agentes públicos com contas reprovadas

Redação Bem Paraná com assessoria

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro Durval Amaral, formalizará a entrega, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), desembargador Luiz Taro Oyama, da lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares pelo TCE-PR. A lista tem o nome de 1083 agentes públicos que tiveram 1.562 contas apontadas como irregulares pela equipe de fiscalização sobre o uso do dinheiro público, já com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de recursos na corte do TCE-PR.

A lista é feita com base no nome de agentes, que não são necessariamente servidores ou gestores públicos, mas pessoas que tenham feito, de algum modo, o uso de dinheiro público. Com base nestes dados, o TRE-PR poderá ou não decretar a inegebilidade de gestores que possam tentar concorrer a alguns dos cargos públicos eletivos das próximas eleições majoritárias de outubro de 2018.

Essa lista contribuirá para a análise, pela Justiça Eleitoral, dos pedidos de registro de candidaturas para a eleição de outubro. A lista ficará disponível para consulta no site do TCE-PR. A entrega está agendada para as 13h30 desta segunda-feira, na sede do TRE, no Prado Velho.

Serviço

Entrega de lista de agentes públicos com contas irregulares

Data: Hoje, segunda-feira (16 de julho)

Horário: 13h30

Local: Sede do TRE-PR (Rua João Parolin, 224, Prado Velho)