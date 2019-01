Tribunal japonês nega pedido de liberdade sob fiança para Carlos Ghosn

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça japonesa negou, nesta terça-feira (15), o pedido de liberdade mediante pagamento de fiança do executivo Carlos Ghosn, ex-presidente do conselho da Nissan preso em Tóquio desde 19 de novembro.

O pedido de soltura havia sido feito pela defesa na semana passada, quando Ghosn recebeu duas novas acusações da promotoria japonesa. Na ocasião, o executivo foi indiciado por reduzir suas declarações de rendimentos financeiros entre 2015 e 2018 e por abuso de confiança.

Pela legislação do Japão, um suspeito pode ficar preso até 20 dias sob o argumento de não atrapalhar as investigações. Porém, se há nova acusação, o tempo começa a contar novamente, o que tem ocorrido com Ghosn desde que foi detido.