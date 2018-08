Tributação na era digital faz parte de congresso em Curitiba a partir de hoje

Da Redação Bem Paraná

Qual o nível de segurança das transações financeiras e tributárias diante da vigilância constante do mundo virtual? Até que ponto a tecnologia facilita e até que ponto prejudica nossa relação com os impostos? Para debater essas e outras questões, acontece em Curitiba de hoje até a sexta-feira, o IX Congresso de Direito Tributário do Paraná.

A programação inclui também discussões sobre o aumento das responsabilidades do contribuinte com a adoção de ferramentas digitais pelo Fisco, a maneira de cobrar impostos em serviços da nova economia, como o Spotfy e a Netflix, a tributação dos investimentos em bitcoins e o recolhimento do ICMS em transações de e-commerce.

O IX Congresso de Direito Tributário do Paraná será realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná: Rua Brasilino Moura, 253, em Curitiba. Confira a programação completa no site: http://direitotributariodoparana.com.br

O congresso promoverá também debates de temas relacionados à reforma tributária e às sociedades cooperativas, cuja função social não é devidamente reconhecida pela legislação e, algumas vezes, pela jurisprudência brasileira. A conferência de encerramento será proferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, na sexta-feira, dia 10, às 16h40.

Simpósio

Organizado pelo Tribunal de Justiça e pela Escola de Magistratura do Estado do Paraná (EMAP), com o apoio da Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC), o Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro discutirá o panorama do fomento comercial no país e debaterá soluções e entraves atuais na movimentação da atividade, levando em conta a visão do Poder Judiciário. O evento, que será realizado na sexta-feira, das 8h30 às 11h30, no Auditório do Tribunal de Justiça do Paraná, é voltado para a comunidade jurídica e empresários do ramo e estará aberto para cobertura da imprensa.

“De 2016 a 2018, o fomento comercial, em suas variadas modalidades operacionais, foi responsável por movimentar cerca de R$ 300 bi na economia brasileira. Na assistência às pequenas e médias empresas, o que revela o grande potencial do setor e do próprio país”, explica Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC.