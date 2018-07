Tributo ao Pink Floyd é atração do Teatro Positivo no próximo final de semana

Redação Bem Paraná com assessoria

A banda mineira "ATOM PINK FLOYD TRIBUTE" apresenta neste sábado (14), em Curitiba, a turnê nacional “THE DARK SIDE OF THE MOON”, no Grande Auditório do Teatro Positivo. Considerado um dos maiores tributos brasileiros ao Pink Floyd, os músicos levarão ao público a maior experiência conceitual do universo da banda inglesa, maior ícone mundial do rock progressivo de todos os tempos. O show contará com as músicas do álbum homônimo e ainda hits de sucesso, prestando uma grande homenagem aos ídolos da música. O álbum THE DARK SIDE OF THE MOON é uma das mais famosas obras do rock mundial, eleito o segundo melhor disco do gênero pela revista Rolling Stone. Os ingressos podem ser adquiridos através dos quiosques ou pelo site do Disk Ingressos.



Durante o show da turnê THE DARK SIDE OF THE MOON, além do álbum tocado na íntegra, o repertório incluirá diversas canções de outros discos consagrados, entretanto o que inspira os músicos mineiros é algo muito maior: o desejo de expressar em um tributo os principais momentos da estonteante carreira do Pink Floyd, em suas diversas fases, apresentados com qualidade de detalhes, que garantirá a vibração da plateia do início ao fim. O show também prestará uma homenagem à vinda de Roger Waters ao Brasil, neste ano de 2018, com a turnê ”Us + Them", com uma seleção de músicas especialmente dedicadas a este grande ídolo do rock mundial.

O espetáculo contará com absoluta fidelidade musical, apresentada com excelência pela banda ATOM, que se destaca entre os maiores tributos brasileiros ao Pink Floyd, pela surpreendente semelhança dos vocais e pela produção musical e artística impecáveis, conduzindo os fãs e apreciadores a uma viagem sensorial inesquecível, essencial e pulsante, permeada com uma atmosfera visual e sonora que se complementam em torno do conceito fundamental do Pink Floyd: a transcendência dos limites do pensamento e da emoção.

No palco os músicos se fundem com o passado e presente, na explosão de sons e luzes potentes, nas vozes e instrumentos precisos e cuidadosamente estudados, acompanhados de vídeos autorais, inspirados no estilo floydiano, preparados especialmente para o show. Extraordinária e potente, a turnê THE DARK SIDE OF THE MOON promoverá a maior experiência conceitual do Pink Floyd, obrigatória e necessária aos fiéis amantes e ouvintes dessa incomparável banda. O público será surpreendido com essa inesquecível produção, repleta de fortes sensações e emoções.

SOBRE ATOM PINK FLOYD TRIBUTE

A banda mineira ATOM PINK FLOYD TRIBUTE é formada por nove músicos mineiros de Belo Horizonte e Sete Lagoas, que são fãs do rock progressivo inglês. O projeto é fruto de dois anos de pesquisas e se destaca pela qualidade musical e recursos técnicos.

A produção musical e direção executiva do espetáculo ficou por conta de Helinho Guimarães, a produção executiva por Laura Castanheira, a produção audiovisual por Lucas Soares e a produção vocal por conta de Viviane Donner.

SERVIÇO:

ATOM PINK FLOYD TRIBUTE COM A TURNÊ NACIONAL THE DARK SIDE OF THE MOON

Data: Dia 14 de abril de 2018 (Sábado)

Horário: Abertura da casa: 20h / Horário previsto do início do show: 21 h

Local: Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Ingressos: https://www.disking ressos.com.br/event/7504 e nos postos de vendas credenciados do Disk Ingressos.

Valores: A partir de R$ 45,00 (meia-entrada na Plateia Superior Canto) e R$ 110,00 (inteira na Plateia Inferior Central) * No valor já está inserida a taxa administrativa do Disk Ingressos de R$ 10,00.

A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

* IMPORTANTE: Serão exigidos os documentos e comprovantes que constam nas respectivas leis.

** OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS.

Descontos de 50% para Programa de Benefícios do Teatro Positivo.

Classificação etária: 14 anos (acompanhado dos pais)

INFORMAÇÕES: 41 3315-0808 www.diskingressos.co m.br