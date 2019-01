Trincheira na BR-116, no Atuba, será aberta ao tráfego nesta segunda

Da Redação

A Concessionária Arteris Régis Bittencourt, libera, nesta segunda-feira (14), o tráfego da nova trincheira do Trevo do Atuba, na divisa entre Curitiba e Colombo. A liberação acontecerá ao longo do dia, para evitar transtornos ao trânsito local, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A nova passagem inferior terá o sentido único de tráfego, com trajeto Pinhais – Colombo, é importante a atenção à nova sinalização no trecho.

A concessionária dará prosseguimento ao cronograma de obras no local, com intervenções para a recuperação da trincheira existente. Com a liberação da nova passagem e devido às obras, a trincheira antiga ficará com uma faixa liberada ao tráfego, com o fluxo em sentido único, no movimento Colombo – Pinhais. A recomendação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização das obras.

As obras de construção do trevo em desnível do km 17,5, no cruzamento no Trevo da Cruz do Atuba, no acesso Norte de Curitiba na BR-116/PR estão em andamento desde maio de 2018. O projeto de reformulação do trevo inclui a construção de uma trincheira adicional, paralela à existente, que possibilitará os movimentos veiculares sem conflito. De acordo com o cronograma previsto, as obras devem ser entregues neste início de 2019.

“É uma importante obra que vem para melhorar o trânsito e a mobilidade nessa região e interligar os municípios vizinhos. Facilitando o deslocamento dos motoristas, principalmente, em horários de pico no trânsito”, ressalta a prefeita de Clombo, Beti Pavin.

Dúvidas sobre a operação especial de tráfego montada podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 70 90 116. O telefone gratuito 0800 717 1000 está disponível para o atendimento aos usuários com deficiência auditiva e da fala.