Trincheira no Trevo do Atuba tem nova etapa nas obras

Antonio Trajano

No sábado passado houve nova interdição temporária na passagem inferior da trincheira do Trevo do Atuba, na ligação de Pinhais e Colombo. O bloqueio foi necessário para obras de melhoria da infraestrutura da drenagem do dispositivo. As obras de construção do trevo em desnível do km 17,5, no cruzamento no Trevo da Cruz do Atuba, no acesso Norte de Curitiba na BR-116 estão em andamento desde maio deste ano.

O projeto de reformulação do trevo inclui a construção de uma trincheira adicional, paralela à existente, que possibilitará os movimentos veiculares sem conflito, acrescentando novas alças de acesso às futuras ruas laterais, que serão implantadas com o dispositivo. O empreendimento também inclui a construção das ruas laterais, no trecho entre o km 16,2 ao km 17,5, nos dois sentidos. De acordo com o cronograma previsto, as obras devem ser entregues até o início de 2019.

Rodovia da Uva

Outra obra que deve ser retomada em breve é a duplicação do Lote 1 da PR-417, a Rodovia da Uva, que liga Curitiba a Colombo. O novo Lote será executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, DER do Paraná, e se somará ao trecho da Rodovia que já está sendo duplicado. A licitação do projeto do trecho acontece em setembro. Após a conclusão do processo licitatório, o projeto deverá ser finalizado no em no máximo nove meses.

A duplicação em Colombo, vai resolver os constantes engarrafamentos no trecho, que recebe um tráfego pesado de quem vem do Contorno Norte para Curitiba.