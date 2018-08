Trio carioca Azymuth confirma participação na 22ª edição do Psicodália

Redação Bem Paraná com assessoria

Formado em 1973, o trio carioca Azymuth faz sua estreia no Psicodália em 2019. A banda, que tem 45 anos de vida, continua sendo uma das mais influentes da música brasileira. Alex Malheiros (baixo), Kiko Continentino (teclados) e Ivan “Mamão” Conti (bateria) misturam funk americano, jazz, samba e ritmos folclóricos brasileiros, criando uma sonoridade única batizada por eles de “Samba doido”.

Ao longo desse quase meio século, o Azymuth já se apresentou em inúmeros festivais importantes entre eles, o North Sea Jazz Festival, em Nova York. Já em 1977, o trio foi o primeiro grupo brasileiro a tocar no renomado Montreux Jazz Festival, na Suíça.

Seu mais recente álbum, “Fênix”, foi lançado em 2016 pela gravadora britânica Far Out Recordings. A discografia do grupo, que reúne aproximadamente 30 álbuns de estúdio, é composta por discos essenciais, como “Linha do Horizonte” (1975) e “Light as a Feather” (1979).

Além do trio, já estão confirmados também os shows de Elza Soares e da curitibana Mulamba. Um dos maiores festivais independentes do Brasil, o Psicodália chega a sua 22ª edição no Carnaval 2019, de 1 a 6 de março.



Ingressos - Os ingressos para o Psicodália 2019 estão à venda e cada lote terá novo valor. A novidade é que o cadastro será realizado na hora da compra, facilitando o acesso. É obrigatório cadastrar o nome completo, número do telefone, RG, CPF e e-mail de todos os compradores. A intenção é agilizar o atendimento e dar ainda mais segurança para quem está comprando seu ingresso.

A Fazenda Evaristo, localizada em Rio Negrinho/SC, a 120 km de Curitiba, continua sede do evento. Nas redes sociais e no site do evento 2019 é possível conferir todas as novidades da 22.ª edição.

Serviço:

Psicodália 2019: de 01 a 06 de março de 2019.

Local: Fazenda Evaristo - Rio Negrinho/SC.

Ingressos: A partir de R$ 420,00 (meia-entrada). Os bilhetes estão à venda no site Disk Ingressos, com parcelamento em até 6x sem juros.



A meia-entrada é válida para:

Estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos de idade que se enquadrem nos critérios legais, classe artística com carteirinha do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (SATED) ou Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) e portadores do cartão Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do local.



Informações:

www.psicodalia.com.br

