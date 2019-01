Trio cumpre último desafio e garante prova do líder no BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hana, Hariany e Paula vão participar da prova do líder nesta quinta-feira e ainda vão vetar três 'brothers' da disputa. O trio encerrou com sucesso a última etapa de provas do Quarto dos Sete Desafios.

Concluir a última fase, no entanto, não foi tarefa fácil. As confinadas não conseguiram fazer o desafio nas duas primeiras tentativas e chegaram a deitar no chão de desespero. Só conseguiram a vitória na terceira e última chance.

As 'sisters' tinham que montar as peças que faltam em três esqueletos em menos de dois minutos.

No fim do desafio, elas comemoraram. "A gente completou, a gente sobreviveu", disse Hana.

Na noite desta terça-feira, o trio decidiu que vai revelar a dinâmica do cômodo para os demais participantes. Tiago Leifert disse no programa desta segunda-feira que elas poderiam ou não falar sobre o que aconteceu no quarto.

Isoladas no andar de cima, as três participantes falaram sobre os possíveis vetos, sem definir quem ficaria de fora da disputa e avaliam tirar três meninos da prova.

Em votação surpresa neste domingo, os 'brothers' tiveram que escolher o integrante que gostariam de eliminar do jogo. Os três mais votados foram isolados no quarto com a missão de cumprir uma série de tarefas.

Os 'brothers' começaram a arrumar suas malas. Na noite desta terça-feira ocorre o primeiro paredão da casa. O superparedão colocou 14 participantes na berlinda. Apenas Paula, Danrley e Gustavo estão imunes.