Trio de 'Detetives do Prédio Azul' voa até de vassoura em sequência que estreia nos cinemas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os invencíveis, imbatíveis e inseparáveis amigos Sol (Leticia Braga), Pippo (Pedro Henriques Motta) e Bento (Anderson Lima) estão de volta às telas do cinema, para viver uma aventura internacional em "Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano", da Paris Entretenimento, que estreia em circuito nacional nesta quinta-feira (20).

Rodado parte na Itália e parte no Brasil, o filme é animado e promete ser diversão garantida para as crianças nas férias escolares. O mistério começa quando, em meio a um concurso de música, os três mini detetives descobrem que algumas crianças foram sequestradas e levadas para a Itália.

Mas a maior preocupação do trio é com a bruxa Berenice (Nicole Orsini), que vive disputando espaço com Sol, Bento e Pippo e, agora, está em uma grande enrascada. O filme tem muita magia, o que agrada em cheio crianças e adolescentes, trilha sonora divertida e aventuras que não acabam mais, a ponto de os três conseguirem voar em uma vassoura para desvendar vários mistérios no sul da Itália.

O elenco conta com todos os atores que trabalham atualmente na atração na TV: Leocádia (Claudia Netto), Theobaldo (Charles Myara) e o divertido porteiro Severino (Ronaldo Reis), além de Vó Berta (Suely Franco), e tem o reforço do Nonno (Antonio Pedro) e dos bruxos Mínima (Fabiana Karla) e Máximo Buongusto (Diogo Vilela).

A história fala sobre amizade, compaixão, saudade e sobre superar as diferenças. Os filhos vão amar e os pais vão se divertir também. Com certeza, a turminha vai sair do cinema cantando os hits que estarão na telona.