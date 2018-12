Troca é cancelada na NBA após franquias confundirem jogadores, diz TV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma troca entre três times da NBA foi cancelada porque as franquias se confundiram com Dillon Brooks e MarShon Brooks, jogadores do Memphis Grizzlies que têm o mesmo sobrenome, de acordo com reportagem da emissora americana "ESPN". Phoenix Suns e Washington Wizards eram os outros envolvidos.

Na transação tripla, os Wizards receberiam o ala Trevor Ariza dos Suns e duas escolhas de segunda rodada do Draft dos Grizzlies. A franquia de Memphis, por sua vez, ficaria com o ala Kelly Oubre, que pertence à equipe de Washington.

O problema foi a compensação que os Suns receberiam para liberar Ariza. A franquia esperava ficar com o armador Austin Rivers, dos Wizards e com os alas Wayne Selden e Dillon Brooks, dos Grizzlies. No entanto, a equipe de Memphis entendia que tinha chegado a um acordo que envolvia o ala-armador MarShon Brooks.

Na NBA, os jogadores são geralmente chamados por seu sobrenome, como acontece também no futebol europeu, por exemplo. Isso ajuda a explicar a confusão entre os jogadores. Ainda de acordo com a ESPN, os Wizards também entenderam, a princípio, que era Dillon Brooks, e não MarShon Brooks, que iria para os Suns.

Por isso, após o acordo ter sido noticiado e cancelado, as franquias não conseguiram chegar a um consenso, e a troca acabou cancelada.