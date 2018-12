Trombose venosa: saiba o que é e como prevenir

Da redação

O deputado federal eleito Túlio Gadêlha foi internado na última terça-feira sentindo fortes dores em uma das pernas, após voltar de viagem à Europa com a namorada, a apresentadora Fátima Bernardes. Ele foi diagnosticado com trombose. Esta doença é caracterizada pela formação de um coágulo dentro de veia ou artéria e normalmente ocorre nos vasos dos membros inferiores.

De acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), há 60 casos de trombose venosa profunda para cada 100 mil habitantes por ano. Estatisticamente, os homens são mais afetados pela trombose do que as mulheres. É que nelas a doença chama mais atenção por conta da questão hormonal, tanto com o uso de anticoncepcional quanto com reposição hormonal e gravidez.

A trombose é caracterizada pela formação de coágulos de sangue no interior de veias ou artérias, impedindo a circulação sanguínea normal, causando dor e inchaço nas pernas ou braço, por exemplo. Geralmente, a trombose acontece em pessoas que têm varizes, que ficam muito tempo sentado ou deitado, como numa viagem de avião, pela toma de hormônios, durante a gravidez ou como consequência de cirurgia.

A trombose pode ser superficial ou profunda, como a trombose venosa profunda. Entretanto, em qualquer dos casos o tratamento com medicação deve ser urgente, porque o coágulo de sangue pode fluir através da corrente sanguínea alojando-se em órgãos como os pulmões, gerando uma embolia pulmonar, ou no cérebro, gerando uma trombose cerebral, por exemplo, situações graves que podem até levar à morte.

Os principais sintomas são o edema (inchaço) e a dor súbita em apenas uma das pernas. Um dos fatores de risco é ter histórico pessoal ou familiar da doença. A doença em si não é perigosa, mas pode gerar complicações graves caso não seja diagnosticada e tratada a tempo.

O grande perigo da trombose é que o coágulo que está na perna pode se soltar e chegar ao pulmão, provocando uma embolia pulmonar. Este problema é grave e pode ter um desfecho fatal.

Para diagnosticar a doença é preciso fazer um exame de ecodoppler, um tipo de ultrassonografia que pode ser feita nas pernas. E o tratamento da trombose é realizado por meio do uso de medicamentos anticoagulantes. A internação é feita para avaliar o grau e os riscos que a trombose apresenta. Normalmente, os pacientes são liberados do hospital e fazem a maior parte do tratamento em casa.

Previna-se contra trombose venosa

Beba água

Uma das melhores maneiras de manter o sangue fluido é bebendo água. Tome pelo menos 2 litros diariamente.

Perca peso

O sobrepeso é um dos fatores de risco para a ocorrência de trombose. Mantenha o peso ideal para sua altura e idade

Faça atividade física

Quem é sedentário tem mais risco de desenvolver trombose. Portanto, pratique exercício regularmente.

Não fume

O cigarro afeta a circulação sanguínea e aumenta a possibilidade de uma trombose.

Evite ficar sentado por muito tempo

Em longas viagens de avião, levante-se e movimente-se pelo menos duas vezes durante o voo.