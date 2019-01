Tronco cai sobre vagão e trem fica parado uma hora no Cabral

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma cena, no mínimo, inusitada chamou a atenção de quem estava passando pelas imediações da linha de trem no bairro Cabral nesta manhã se terça-feira, 15. Uma composição, com vários vagões ficou parada cerca de uma hora por causa e um galho de árvore que caiu sobre o último vagão. O acidente foi na Rua Vicente Ciccarino com Corionel Amazonas Marcondes.

Procurada pela reportagem a Rumo Logística, empresa responsável pela estrada de ferro, informou que o maquinista acionou a empresa por volta das 9 horas desta manhã, informando que um tronco de árvore teria caído sobre o último vagão. Para evitar um acidente, a composição foi parada e ficou aguardando a retirada do tronco. O serviço foi feito por uma equipe da própria empresa.

Ainda de acordo com a assessoria, a composição estava carregada de cimento e seguia para o depósito da empresa. Não houve danos nem impacto na circulação da malha ferroviária. Após o corte do tronco, o trem seguiu viagem.

O vídeo foi encaminhado à redação pela leitora Rachel Ribas.