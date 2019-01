Tropas de Israel encerram colaboração em Brumadinho sem achar sobreviventes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tropas israelenses encerram nesta quinta-feira (31) sua participação nas buscas de vítimas em Brumadinho (MG).

Autoridades brasileiras e o comando israelense afirmam que a missão da delegação foi cumprida com sucesso. Os militares de Israel começaram o trabalho na segunda-feira (28). A equipe não encontrou sobreviventes. Localizou, porém, 15 corpos de vítimas.

Os militares receberam uma homenagem no quartel do 12º batalhão do Exército nesta manhã.