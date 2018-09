Trump diz que saldo de mortos por furacão em Porto Rico foi inflado por democratas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (13) que o saldo de mortos pela passagem do furacão Maria por Porto Rico no ano passado foi inflado por democratas para prejudicá-lo.

"Três mil pessoas não morreram nos furacões que atingiram Porto Rico", tuitou Trump. "Quando deixei a ilha, eles tinham entre 6 e 18 mortos. Com o passar do tempo, os números não subiram muito. Então, muito depois, eles começaram a reportar números muito grandes, como 3.000", afirmou.

"Isso foi feito pelos democratas para me fazer parecer mal."

No início deste mês, o governador da ilha elevou oficialmente o saldo de mortos de 64 para cerca de 2.975, após estudo conduzido pela Universidade George Washington.

No início da semana, diante dos preparativos para a passagem do furacão Florence pela costa leste dos EUA, Trump afirmou que a resposta do seu governo ao Maria havia sido um "sucesso".