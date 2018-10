Trump entra em avião com papel higiênico preso no sapato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pedaço de papel higiênico foi o personagem do embarque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Air Force One ao deixar nesta quinta-feira (4) o aeroporto internacional de Minneapolis, no norte do país.

Quando o republicano desceu da limusine presidencial, o papel ficou preso em seu sapato e apareceu enquanto ele subia as escadas que o levavam ao avião.

Sem perceber, ele se virou e fez o aceno antes de entrar na aeronave. O papel sairia dos pés de Trump no vão entre a escada e a porta do Boeing-747.

O vídeo fez sucesso nas redes sociais e foi motivo de piada para alguns dos usuários, que se perguntam se algum de seus assessores ou agentes do serviço secreto poderia tê-lo avisado assim que saiu do carro.

"Historicamente papel higiênico e sapatos se uniram de forma muito parecida à humilhação de uma pisada em falso e a risada profunda e provocadora de lágrimas", disse o usuário Deadspin no microblog Twitter.