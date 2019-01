´Tudo bem´, diz Bolsonaro em resposta a brincadeira sobre queda de avião

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em deslocamento para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) usou rede social para dar publicidade a uma afirmação de usuário do Twitter que desejou que seu avião caísse no oceano.

Ele compartilhou uma mensagem da conta "Ódio do Bem", que afirmou: "Bolsonaro mal embarcou e a galerinha ´do bem´ já começou a se manifestar", em referência a uma postagem que dizia: "Esse avião do Bolsonaro podia cair no Atlântico, hein?".

Em resposta, o presidente disse: "Tudo bem por aqui! Obrigado pela força! Um grande abraço!".

O presidente embarcou com destino à Europa neste domingo (20), e chegará nesta segunda (21) em Davos.

Essa será a estreia internacional de Bolsonaro. O Fórum ocorre todos os anos e reúne a elite política e econômica mundial. O presidente discursará durante 45 minutos sobre sua agenda para a economia brasileira.